Данко высказался о кончине Александра Шевченко
2022-12-27 16:49
Певец Александр Фадеев (Данко) высказался по поводу смерти автора его песни "Делай раз" Александра Шевченко.
Исполнитель Данко прокомментировал весть о кончине известного певца и автора хитов многих знаменитостей Александра Шевченко.
Фадеев рассказал, что не один раз пересекался с Шевченко по работе. Покойный музыкант - автор композиции Данко "Делай раз".
Артист утверждает, что "такие люди - как звезды на небе. Когда они гаснут, то их сильно не хватает".
Данко считает музыканта ярким и талантливым человеком, о чем он заявил в интервью телеканалу "360".
Опубликовано: Наталья Гончарова