Данко высказался о кончине Александра Шевченко

Певец Александр Фадеев (Данко) высказался по поводу смерти автора его песни "Делай раз" Александра Шевченко.

Исполнитель Данко прокомментировал весть о кончине известного певца и автора хитов многих знаменитостей Александра Шевченко.

Фадеев рассказал, что не один раз пересекался с Шевченко по работе. Покойный музыкант - автор композиции Данко "Делай раз".

Артист утверждает, что "такие люди - как звезды на небе. Когда они гаснут, то их сильно не хватает".

Данко считает музыканта ярким и талантливым человеком, о чем он заявил в интервью телеканалу "360".