Концерн «Калашников» будет выпускать новые беспилотники

Глава концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что в следующем году планируется разрабатывать новые беспилотники тактического звена и наращивать их выпуск.

По его словам, в нынешних условиях особенно важно развивать линейку беспилотников, которые запускаются не с аэродрома.

Лушников сказал, что у концерна достаточно новых заказов, несмотря на санкционное давление.

Он отметил, что речь идет о зарубежных контрактах, а также напомнил, что в экспортную линейку входят стрелковое оружие, управляемые виды вооружений, боевые катера.