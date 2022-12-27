Концерн «Калашников» будет выпускать новые беспилотники
2022-12-27 16:55
Глава концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что в следующем году планируется разрабатывать новые беспилотники тактического звена и наращивать их выпуск.
По его словам, в нынешних условиях особенно важно развивать линейку беспилотников, которые запускаются не с аэродрома.
Лушников сказал, что у концерна достаточно новых заказов, несмотря на санкционное давление.
Он отметил, что речь идет о зарубежных контрактах, а также напомнил, что в экспортную линейку входят стрелковое оружие, управляемые виды вооружений, боевые катера.
Опубликовано: Светлана Репина