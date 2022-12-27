Ургант вручил награду футболисту Кокорину на сцене в Дубае
2022-12-27 17:10
Иван Ургант стал ведущим мероприятия в Дубае, где он вручил премию футболисту Александру Кокорину.
Отечественные футболист Александр Кокорин и ведущий ТВ Иван Ургант вышли вместе на сцену в Дубае, о чем сообщает Телеграм-канал "А теперь внимание!".
Кокорин опубликовал несколько снимков с мероприятия в своих соцсетях.
На сцене Александр предстал в компании Ивана и Марины Кравец, которые ведут культурное событие, а спортсмен поднялся для получения какой-то награды.
Опубликовано: Наталья Гончарова