Ургант вручил награду футболисту Кокорину на сцене в Дубае

Иван Ургант стал ведущим мероприятия в Дубае, где он вручил премию футболисту Александру Кокорину.

Отечественные футболист Александр Кокорин и ведущий ТВ Иван Ургант вышли вместе на сцену в Дубае, о чем сообщает Телеграм-канал "А теперь внимание!".

Кокорин опубликовал несколько снимков с мероприятия в своих соцсетях.

На сцене Александр предстал в компании Ивана и Марины Кравец, которые ведут культурное событие, а спортсмен поднялся для получения какой-то награды.