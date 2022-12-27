Президент Сербии Вучич обвинил мировое сообщество в ухудшении ситуации в Косово

APS
2022-12-27 17:18

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мировое сообщество в значительной степени виновато в ухудшении ситуации вокруг Косово.

Он сказал, что власти непризнанного региона намерены прогнать с этой территории сербов. При этом он считает, что Приштина виновата в происходящем лишь частично.

Вучич отметил, что ему было стыдно за комментарий Евросоюза по ситуации в Косово. 

По его мнению, требования разбора баррикад со стороны сербов связаны только с тем, что их хотят вызвать из Косово и Метохии.

Опубликовано: Светлана Репина







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