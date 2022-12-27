Президент Сербии Вучич обвинил мировое сообщество в ухудшении ситуации в Косово
2022-12-27 17:18
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мировое сообщество в значительной степени виновато в ухудшении ситуации вокруг Косово.
Он сказал, что власти непризнанного региона намерены прогнать с этой территории сербов. При этом он считает, что Приштина виновата в происходящем лишь частично.
Вучич отметил, что ему было стыдно за комментарий Евросоюза по ситуации в Косово.
По его мнению, требования разбора баррикад со стороны сербов связаны только с тем, что их хотят вызвать из Косово и Метохии.
Опубликовано: Светлана Репина