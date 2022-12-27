Жигалова рассказала, что Манукян и Кудрявцева не отходили друг от друга на ее дне рождении

Блогер и журналистка Алена Жигалова устроила шикарную веченринку по поводу своего дня рождения. Среди гостей были и Лера Кудрявцева с Давидом Манукяном, которые весь вечер не отходили друг от друга.

В очередном выпуске Ютуб-шоу "Алена, блин!" его ведущая Алена Жигалова сообщила, что Давид Манукян пришел к ней на день рождения и весь вечер не отходил от Леры Кудрявцевой.

Журналистка отметила, что знаменитости ходили друг за другом по пятам, обсуждая что-то аж до 01:00.

Жигалова напомнила, что Манукян предстал также соведущим Кудрявцевой на "Песне года" и в других проектов.