Птицеводы во Франции призвали к вакцинации от птичьего гриппа в ЕС

Столкнувшись с беспрецедентной эпизоотией птичьего гриппа, французское объединение специалистов по птицеводству (Anvol) призывает к вакцинации по всему ЕС.

После того, как сыворотка будет доступна необходима всеобщая вакцинация поголовья, под страхом нарушения правил торговли, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник.

«Было бы недопустимо, если бы некоторые государства-члены ЕС, крупные производители мяса птицы, отказались от европейских рамок в вакцинации и использовали этот аргумент в качестве коммерческого преимущества», —заявили в Anvol.

Во Франции с 1 августа было забито около 3,3 млн птиц после чего правительство поставило перед собой цель запустить первую вакцинацию домашней птицы осенью 2023 года.

Anvol объединяет 20 организаций, представляющих сектор птицеводства, от инкубации до распределения и общественного питания.