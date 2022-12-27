The Pioneer: Новым послом ФРГ в Москве станет Граф Ламбсдорф

По сообщениям СМИ, послом Германии в Москве должен стать представитель СвДП по внешней политике и лидер парламентской группы Александр Граф Ламбсдорф.

Об этом договорилась коалиция «Светофоров», сообщает портал The Pioneer со ссылкой на информацию из правительственных кругов.

Согласно сообщению The Pioneer, коалиция намерена сменить нескольких высокопоставленных послов.

Государственный секретарь министерства иностранных дел и бывший посол в Лондоне Андреас Михаэлис должен стать новым послом Германии в Вашингтоне. Летом он и Ламбсдорф займут свои новые посты.

Ранее Ламбсдорф также работал на дипломатической службе, в том числе в отделе планирования Федерального министерства иностранных дел и в пресс-службе посольства Германии в Вашингтоне.

С 2003 по 2004 год работал страновым офицером по России в Министерстве иностранных дел Германии.

В настоящее время послом Германии в России является Геза Андреас фон Гайр.

