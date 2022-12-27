Нагиев рассказал, чем занят в настоящее время

Дмитрий Нагиев, пропавший из эфира, не остался без средств к существованию. Чем шоумен занимается в настоящее время?

Отказавшись от съемок в проекте Первого канала "Голос", Дмитрий Нагиев не остался без заработка.

Артист занят в съемках рекламы, за что получает солидные деньги.

Не отказывается шоумен и от ведения корпоративов, гонорар за которые составляет 3 000 000 российских рублей.

Организаторы мероприятий делятся, что Нагиева приглашают богатые заказчики и в этом году, но меньше, чем в прошлом.