Флаг СССР был развернут у посольства США в России в воскресенье, 25 декабря, сообщает портал «Белрусинфо».

«Через 31 год с того дня, когда предатели сделали США подарок, спустив флаг СССР, знамя великой страны развернулось гигантским полотнищем прямо у стен американской дипмиссии в Москве», - сообщает портал в своем Телеграм.

25 декабря 1991 года над Сенатским дворцом московского Кремля был спущен красный флаг СССР и поднят российский триколор.