Николаева отметила 37-летие в компании дочери Волочковой Ариадны, Вдовина и Шуфутинского

Ведущая Елена Николаева отпраздновала свой 37-й день рождения в кругу близких людей в одном из столичных заведений. Весь вечер были рядом падчерица - дочь Анастасии Волочковой Ариадна, муж Игорь Вдовин.

25 декабря жена предпринимателя Игоря Вдовина, ведущая ТВ Елена Николаева отметила день рождения. Звезде экрана исполнилось 37 лет.

Свой день Елена отпраздновала в кругу близких людей, среди которых была ее падчерица Ариадна - дочь балерины Анастасии Волочковой, супруг Вдовин, певец Михаил Шуфутинский и другие известные личности.