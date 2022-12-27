The Sun: принц Эндрю дал странный совет, как не хамерзнуть в холода

Принц Эндрю вместе с другими членами королевской семьи посетил рождественскую службу, после которой пообщался с публикой.

Он спросил у одной из женщин, не замерзли ли у нее ноги. Услышав положительный ответ, принц Эндрю дал очень странный совет.

Он рекомендовал брать с собой газету. По мнению принца, если встать на газету, моно утеплить ноги.

Местный житель, который присутствовал при этом разговоре, усомнился, что женщина действительно последует совету принца Эндрю.