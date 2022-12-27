Экс-сенатор Арашуков и его отец приговорены к пожизненному сроку за убийства

Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Арашуков Рауль приговорены пожизненному тюремному заключению.

27 декабря судья Елена Гученкова приговорила к пожизненному сроку бывшего российского сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова к пожизненному тюремному сроку, поскольку их вина в убийствах помощника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и представителя движения молодёжи Аслана Жукова была доказана.

Примечательно, что в ходе судебного заседания лишь один из присяжных попросил о снисхождении к Арашуковым, заявив, что их вина была доказана не полностью, судья Гученкова утвердила приговор, а остальные фигуранты уголовного дела получили по 24 года тюрьмы.