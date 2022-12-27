Новое правительство Израиля нанесет ущерб экономике

Уходящий министр финансов Израиля предупредил во вторник, что новое правительство будет социалистическим из-за коалиционного соглашения с участием ультраортодоксальной еврейской партии, что приведет к коллапсу экономики.

Националист Авигдор Либерман занимал пост министра финансов в течение последних 18 месяцев, но перейдет в оппозицию, как только назначенный премьер-министром Биньямин Нетаньяху вновь займет высший пост.

Новое правительство Нетаньяху должно быть приведено к присяге в четверг.

Ранее сообщалось, что Кнессет принял ряд законов в поддержку приведения в действие нового правительства Израиля.

Одним из дополнений станет возможность получить министерский портфель для лиц осужденных за преступление, но без заключения в места лишения свободы.