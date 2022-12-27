Лукашенко провёл переговоры с Путиным в Русском музее, расставив точки над «i»

27 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры после вчерашней встречи на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Во вторник Владимир Путин и Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров в стенах Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге, хотя буквально вчера лидеры двух стран встречались на неофициальном заседании глав стран-участниц Содружества независимых государств, которое продлилась 7 часов.

После переговоров в Русском музее Лукашенко заявил, что сегодня он и Путин обсудили многие принципиально важные для Минска и Москвы вопросы, расставив все точки над "i".

Также Александр Лукашенко похвалил Владимира Путина за поддержание чистоты в Санкт-Петербурге, отметив, что город произвёл на него впечатление своей ухоженностью.