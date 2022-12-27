Президент Турции принял верительные грамоты посла Израиля
2022-12-27 18:06
Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник принял верительные грамоты нового посла Израиля в Турции, после четырех лет напряженности в дипломатических отношениях.
Турция и Израиль начали улучшать отношения с визитов на высшем уровне в 2022 году.
Во время визита президента Израиля Исаака Герцога в Анкару в августе была достигнута договоренность о восстановлении дипотношений и назначении послов.
После того, как назначенный премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху победил на выборах в прошлом месяце, он договорился с Эрдоганом «работать вместе, чтобы создать новую эру в отношениях» на основе уважения взаимных интересов.
Опубликовано: Тарас Медведев