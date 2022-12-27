Ивлев предложил узаконить проституцию в России

Повар Константин Ивлев считает, что проституцию в РФ нужно узаконить. Женщин же, отказывающих мужу в интиме, Ивлев считает "дурами, у которых вечно болит голова".

Эксцентричный повар Константин Ивлев, будучи гостем шоу Насти Ивлеевой "AGENTSHOW 3.0", заявил, что к проституткам относится уважительно, но не ходит.

Он считает нормальной практику европейских стран, где проституция легализована, что и призывает сделать в России.

Ивлев заявляет, что мужчине, которому жена отказывает в интиме, необходима такая услуга.