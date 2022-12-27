Полиция Франкфурта заявила, что предотвратила столкновения между двумя иранскими группировками.

Двое мужчин были арестованы, трое полицейских получили ранения, сообщили во вторник в штаб-квартира полиции Франкфурта.

Ранее сообщалось, что десятки людей вышли на протест против мероприятия перед танцевальным залом в городе поздно вечером в воскресенье.

По данным полиции, участники митинга назвали себя противниками нынешней иранской системы правления.

Группа из 50 человек попыталась повредить камнями автомобиль гостя мероприятия на территории ближайшей заправки.

Полиция вмешалась в конфликт с применением спецсредств, и арестовала двух мужчин.

Судья распорядился о предварительном заключении в отношении 30-летнего иранца, второй задержанный позже был отпущен.

Сообщается, что раненый в ходе конфликта офицер не смог продолжить выполнение своих обязанностей.