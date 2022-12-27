Полиция Франкфурта заявила, что предотвратила столкновения между двумя иранскими группировками.

APS
2022-12-27 18:16

Двое мужчин были арестованы, трое полицейских получили ранения, сообщили во вторник в штаб-квартира полиции Франкфурта.

Ранее сообщалось, что десятки людей вышли на протест против мероприятия перед танцевальным залом в городе поздно вечером в воскресенье. 

По данным полиции, участники митинга назвали себя противниками нынешней иранской системы правления. 

Группа из 50 человек попыталась повредить камнями автомобиль гостя мероприятия на территории ближайшей заправки. 

Полиция вмешалась в конфликт с применением спецсредств, и арестовала двух мужчин. 

Судья распорядился о предварительном заключении в отношении 30-летнего иранца, второй задержанный позже был отпущен. 

Сообщается, что раненый в ходе конфликта офицер не смог продолжить выполнение своих обязанностей.

Опубликовано: Тарас Медведев







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