Глава МВД Косово обвинила Россию в эскалации конфликта с сербами на севере республики
2022-12-27 18:28
Министр внутренних дел Косово Хелал Швечла во вторник заявил, что Сербия под влиянием России стремилась дестабилизировать Косово, поддерживая сербское меньшинство на севере.
Глава МВД Косово, как и предполагалось свалила вину на конфликт с сербами на севре непризнанной республики на отношения Белграда и Москвы, не представив доказательств.
Ранее сообщалось, что в городе Митровица на севере Косово сербы возвели новые баррикады.
Это произошло через несколько часов после того, как Сербия заявила, что привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности.
Опубликовано: Тарас Медведев