Министр внутренних дел Косово Хелал Швечла во вторник заявил, что Сербия под влиянием России стремилась дестабилизировать Косово, поддерживая сербское меньшинство на севере.

Глава МВД Косово, как и предполагалось свалила вину на конфликт с сербами на севре непризнанной республики на отношения Белграда и Москвы, не представив доказательств.

Ранее сообщалось, что в городе Митровица на севере Косово сербы возвели новые баррикады.

Это произошло через несколько часов после того, как Сербия заявила, что привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности.