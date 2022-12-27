Лавров: в Вашингтоне угрожают физическим уничтожением Путина

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что некоторые американские политики предлагают устранить Владимира Путина из-за боевых действий в Украине.

Во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью журналистам газеты "ТАСС", где сообщил, что некоторые западные информагентства заявляют о поступающих от американских политиков предложениях нанести "обезглавливающий удар" по московскому Кремлю для завершения спецоперации.

Лавров полагает, что подобные высказывания можно интерпретировать как угрозу убийства Владимира Путина, и в случае попыток реализации такого плана Соединённые Штаты столкнуться с негативными последствиями.