Додон объяснил, почему властям Молдовы нужно срочно начать переговоры с Россией

Экс-президент Молдовы Игорь Додон считает, что властям страны необходимо начать переговоры с Россией.

По его словам, речь должна идти о поставках газа в страну, а также о преодолении экономического кризиса.

Додон предложил молдавским властям срочно инициировать заседание межправительственной комиссии с РФ, а также обязательно принимать участие в заседаниях СНГ.

Он отметил, что все это поможет спасти тысячи предприятий в Молдове, сохранить огромное количество рабочих мест и снизить цену на газ более чем в три раза.