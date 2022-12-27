Украина ждет от США критически важного оборудования для электросетей
2022-12-27 18:51
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что правительство Украины рассчитывает получить от США критически важное оборудование для ремонта электросетей.
Там отметили, что США вместе с другими государствами делают все возможное для снижения ущерба для украинской инфраструктуры.
С этой целью проведен поиск доступного оборудования в США, которое Украина сможет использовать для экстренной поддержки.
В Генштабе отмечают, что на критически важное оборудование выделено более 53 млн долларов. Оно поможет обеспечить свет и тепло в жилых домах зимой.
Опубликовано: Светлана Репина