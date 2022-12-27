Украина ждет от США критически важного оборудования для электросетей

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что правительство Украины рассчитывает получить от США критически важное оборудование для ремонта электросетей.

Там отметили, что США вместе с другими государствами делают все возможное для снижения ущерба для украинской инфраструктуры.

С этой целью проведен поиск доступного оборудования в США, которое Украина сможет использовать для экстренной поддержки.

В Генштабе отмечают, что на критически важное оборудование выделено более 53 млн долларов. Оно поможет обеспечить свет и тепло в жилых домах зимой.