Европарламент не одобрит заявку Грузии на вступление в ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме

Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что заявка Грузии на вступление в ЕС не будет одобрена, если Саакашвили умрет в тюрьме.

Он назвал параллели между ситуацией с бывшим президентом и вступлением Грузии в Евросоюз необходимыми.

Ранее Сариуш-Вольский говорил о том, что заключение Саакашвили имеет фундаментальное значение.

По его словам, эта ситуация неразрывно связана с желанием Грузии вступить в Евросоюз.