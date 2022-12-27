Европарламент не одобрит заявку Грузии на вступление в ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме
2022-12-27 19:02
Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что заявка Грузии на вступление в ЕС не будет одобрена, если Саакашвили умрет в тюрьме.
Он назвал параллели между ситуацией с бывшим президентом и вступлением Грузии в Евросоюз необходимыми.
Ранее Сариуш-Вольский говорил о том, что заключение Саакашвили имеет фундаментальное значение.
По его словам, эта ситуация неразрывно связана с желанием Грузии вступить в Евросоюз.
Опубликовано: Светлана Репина