Путин подписал указ об ответных мерах России на нефтяной «потолок цен»

Владимир Путин ратифицировал президентский указ об ответных спецмерах в отношении стран, которые ввели потолок цен на поставки российской нефти.

Вечером 27 декабря официальный сайт президента РФ опубликовал новый указ Владимира Путина, который является ответом на решение Соединённых Штатов и поддержавших их государств установить предельную цену на импорт нефти и нефтепродуктов из России, а также запретить их перевозки по морю.

Согласно указу Путина, с момента его подписания Москва запрещает поставлять свою нефть и нефтепродукты странам по контрактам, в котором фигурируют механизмы по ограничению цен на данный энергоресурс. Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.