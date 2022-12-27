Иранец совершил самоубийство в Лионе, чтобы привлечь внимание к своей стране

В видео, размещенном в социальных сетях, 38-летний мужчина осудил насилие со стороны «исламского правительства» своей страны.

«Когда вы посмотрите это видео, я буду мертв», написал иранец пи окончил жизнь самоубийством в понедельник, прыгнув в реку Рона в Лионе.

В своем посмертном видео он пытался привлечь внимание к своей стране.

Иранец был найден утонувшим поздно вечером в понедельник, сообщила полиция изданию Le Progrès.