Иранец совершил самоубийство в Лионе, чтобы привлечь внимание к своей стране
2022-12-27 19:24
В видео, размещенном в социальных сетях, 38-летний мужчина осудил насилие со стороны «исламского правительства» своей страны.
«Когда вы посмотрите это видео, я буду мертв», написал иранец пи окончил жизнь самоубийством в понедельник, прыгнув в реку Рона в Лионе.
В своем посмертном видео он пытался привлечь внимание к своей стране.
Иранец был найден утонувшим поздно вечером в понедельник, сообщила полиция изданию Le Progrès.
Опубликовано: Тарас Медведев