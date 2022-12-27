Полиция Индии расследует смерть двух россиян, погибших при странных обстоятельствах

Полиция Индии расследует внезапную смерть российского политика и его попутчика в отеле на востоке страны, сообщил представитель полиции штата Одиша.

Полиция сообщила, что тело 65-летнего депутата регионального парламента России Павла Антова было обнаружено в луже крови возле отеля, где он отдыхал с тремя другими россиянами.

По-видимому, он разбился насмерть, выпав с террасы отеля. Двумя днями ранее в том же отеле в бессознательном состоянии был найден еще один участник российской тургруппы Владимир Биденов, который, по всей видимости, перенес сердечный приступ, сообщает AFP.

Полиция просмотрела все записи с камер видеонаблюдения, опросила сотрудников отеля в ожидании подробного вскрытия, но пока не нашла никаких признаков убийства.

«Все возможные версии гибели двух россиян проверяются», — заявил AFP начальник региональной полиции Раджеш Пандит.

По его словам, сердечный приступ, ставший причиной смерти Владимира Биденова, вероятно, был вызван злоупотреблением алкоголем и возможной передозировкой наркотиков.

Что касается Павла Антова, то «вероятно, он был встревожен смертью друга и вышел на террасу гостиницы, откуда, прыгнул и разбился насмерть», пояснил начальник полиции.