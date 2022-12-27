Другая сторона вегеторианства: Ограничения в еде могут повлечь за собой дефицит определенных веществ в организме

Это, в свою очередь, становится причиной развития серьезных проблем если безграмотно увлекаться этим.

Молочные продукты, Количество белка на 100 г:

Сыр (без сычуга) – 18-25 г., Творог – 16-20 г белка, Белковые йогурты – 7-9 г., Молоко и кисломолочные продукты – 2,8-3,5 г.

Данная группа продуктов подходит для лактовегетарианцев. Если вы относитесь к ним, то знайте, что при употреблении йогуртов, сыров и творога организм получает нужное количество аминокислот, хорошо усвояемого белка, кальция.

В результате такого питания будет поддерживаться мышечная масса, не возникнет истончения костей, преждевременного распада зубов. Кроме того, у тех, кто пьет молоко, не разовьется диабет второго типа.

Бобовые продукты:

Отличные источники не только белка, но и сложных углеводов, клетчатки, железа, фолата, фосфора, калия, марганца.

При регулярном употреблении бобовых продуктов быстро снижается холестерин, кровяное давление, сахар в крови. Кроме того, многие исследования доказывают, что фасоль, горох, нут помогают снизить вес – особенно убрать жировые отложения на животе.

Количество белка на 100 г:

Соя, соевое мясо (соевый текстурат) – 35-40 г.

Фасоль – 23-25 г.

Нут, горох, чечевица, маш – 19-23 г.

Тофу – 21 г.

Темпе (продукт из цельных, ферментированных соевых бобов) – 19 г.

Соевый белок можно приравнять к полноценному, он содержит огромное количество аминокислот в нужном соотношении.

Соя богата фитоэстрогенами, эффективно снижает плохой холестерин в организме. Ежедневно необходимо употреблять не более 25 г продукта. Это объясняется тем, что влияние большого количества продукта на организм человека пока не изучено.

Полезной альтернативой мясу является соевый текстурат, который готовится из обезжиренной соевой муки. Его главные преимущества – это высокое содержание белка и длительный срок хранения (около одного года).

Сыр можете заменить на тофу. Продукт имеет нейтральный вкус, готовится из соевого молока путем створаживания. Сейчас в продаже встречаются разные виды сыра – твердый, мягкий, со специями, приправами и без.

Еще один интересный продукт – это темпе, который готовится методом ферментирования свежих и вареных соевых бобов.

На выходе получаются прессованные бруски с приятным ореховым вкусом, «ореховые батончики». Их принято есть отдельно либо в сочетании с другими продуктами. При регулярном употреблении темпе насыщает организм не только белком, но и кальцием, железом.

Злаковые продукты, Количество белка на 100 г:

Сейтан (заменитель мяса на основе пшеничной муки) – 25 г.

Гречка – 13 г.

Овсянка – 12 г.

Перловка – 9 г.

Сейтан – один из самых ценных источников белка, поэтому может широко использоваться в вегетарианской диете.

По вкусу продукт напоминает мясо. Его принято обжаривать, запекать либо добавлять в блюда в исходном виде. Помимо белка, сейтан содержит кальций, железо, фосфор, селен. Ограничений в его употреблении практически нет.

Исключением являются люди с целиакией и высокой чувствительностью к глютену. Им рекомендуется воздерживаться от вегетарианского мяса.