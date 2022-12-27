Зеленский: Италия может передать Украине системы ПВО
2022-12-27 19:42
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Италии обсуждают возможность передачи Киеву систем ПВО.
Такое заявление он сделал после общения с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.
Он отметил, что поблагодарил Мелони за 10 млн евро дополнительной помощи. Кроме того, в разговоре затрагивалась тема формулы мира.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в первые месяцы предстоящего года планирует посетить Украину.
Опубликовано: Светлана Репина