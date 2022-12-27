Всегда ли потеря аппетита - признак болезни: объясняет Михаил Гинзбург
Потерять аппетит в жару - это нормально, зимой же человеку, наоборот, все время хочется есть. И это тоже вполне объяснимо. Диетолог рассказал, в каких случаях потеря аппетита действительно должна насторожить.
Каждый наверное замечал, что летом есть хочется меньше, особенно когда жарко.
Зимой же аппетит заметно усиливается, и многие даже набирают за холодные месяцы пару-тройку лишних килограммов.
Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук, диетолог объяснил, в чем дело.
Температура тела - это способ организма дать понять, сыт он или голоден. После приема пищи человек получает энергию, часть ее превращается в тепло.
Организм понимает, что есть больше не нужно. Если же человек начинает замерзать, снижается его температура тела, он чувствует голод - не хватает тепловой энергии.
В жару теплообразование у человека повышенное, конечно поэтому и есть хочется значительно меньше.
М. Гинзбург:
"Многие даже замечают, что в жару есть не хочется, а потом погода ухудшается, несколько дней идет дождь, и аппетит сразу появляется. Механизм вполне физиологичный"
Диетолог указала на плюся отсутствия аппетита в жару. Когда не хочется есть, нужно больше пить, выбирая напитки без сахара, и есть овощи и зелень.
Такая естественная добровольная диета оздоровляет и омолаживает организм, выравнивает давление.
М. Гинзбург:
"Это может быть момент сезонного детокса, оздоровления. Считается, что снижение калорийности на какой-то период омолаживает организм, очищает клетки. Этому явлению дали название аутофагия, когда организм как бы "подъедает" то, что накопил лишнего"
Если жара ушла, а аппетит не вернулся, то это уже повод пойти к врачу.
Желание есть пропадает при разных заболеваниях, но тогда человек дополнительно будет ощущать слабость, апатию, головную боль, жар, общее недомогание.
Опубликовано: Храмова Оксана