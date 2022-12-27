Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

Московский городской суд приговорил к пожизненному сроку экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и экс-советника «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова за организацию двух убийств и хищение газа.

27 декабря пресс-служба Московских судов общей юрисдикции в официальном Telegram-канале сообщила о вынесении Московским городским судом обвинительного приговора бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец экс-советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков получили пожизненные сроки.

Адвокат Арашуковых, признанных виновными в организации убийств советника президента КЧР Фраля Шебзухова и зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова, Владимир Постанюк заявил о намерении подать жалобу на приговор суда.