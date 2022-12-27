Украина призывает ввести санкции против российской атомной промышленности

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко предложил мировым лидерам ввести санкции в отношении атомной промышленности России.

По его словам, это стало бы проявлением солидарности государств в противостоянии российскому ядерному терроризму.

Одним из ограничений Галущенко предлагает сделать отказ мировых государств от российского ядерного топлива.

Он отметил, что для этого необходимо увеличить объемы топлива от других производителей, чтобы заместить российскую продукцию.