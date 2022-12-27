Полковник США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал о потерях украинских войск на Артемовском направлении.

Во вторник отставной полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор публично заявил, что вооружённые силы Украины несут огромные потери в личном составе в районе населённого пункта Бахмут (Артёмовск) в Донецкой Народной республике.

По данным Макгрегора, с 24 февраля ВСУ потеряли порядка 150 тысяч человек, 35 тысяч из которых официально признаны пропавшими без вести, в то время как 100 тысяч являются убитыми российскими силами спецоперации.

Также Дуглас Макгрегор довёл до сведения информацию о том, что Генеральный штаб украинской армии вынужден производить мобилизацию несовершеннолетних юношей в надежде оперативно пополнить кадровые резервы войск.