МИД РФ: Лавров провёл телефонный разговор с Фейсалом Микдадом
2022-12-27 20:55
МИД РФ сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.
27 декабря пресс-служба Министерства иностранных дел России в официальном Telegram-канале сообщила о том, что глава ведомства Сергей Лавров по инициативе Дамаска провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсалом Микдадом.
Отмечается, что в ходе беседы Лавров обсудил с Микдадом развитие ситуации в САР и вокруг неё с акцентом на продвижение комплексного политурегулирования в этой стране, а также ряд вопросов продолжения российско-сирийского сотрудничества.
Опубликовано: Диана Мудреченко