МИД РФ: Лавров провёл телефонный разговор с Фейсалом Микдадом

МИД РФ сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

27 декабря пресс-служба Министерства иностранных дел России в официальном Telegram-канале сообщила о том, что глава ведомства Сергей Лавров по инициативе Дамаска провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсалом Микдадом.

Отмечается, что в ходе беседы Лавров обсудил с Микдадом развитие ситуации в САР и вокруг неё с акцентом на продвижение комплексного политурегулирования в этой стране, а также ряд вопросов продолжения российско-сирийского сотрудничества.