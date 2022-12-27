Shafaq News: на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке произошёл пожар

Нефтеперерабатывающий завод в мухафазе Эрбиль охватило пламя, пожарные пытаются локализовать огонь.

27 декабря иракское новостное агентство Shafaq News сообщило о том, что в расположенном на севере Ирака городе Махмур произошёл мощный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Отмечается, что в настоящее время пожарные расчёты пытаются локализовать охватившее предприятие пламя. Информация о возможных жертвах и пострадавших, а также о причинах возгорания устанавливается.