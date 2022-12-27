МИД Украины обвинил премьера Венгрии Орбана в «политической близорукости»

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слова Виктора Орбана о неспособности Киева продолжать боевые действия без западных поставок оружия.

Пресс-служба украинского МИДа сообщила, что администрация Киева считает венгерского премьер-министра Виктора Орбана "политически близоруким" из-за его неверия в способность ВСУ сопротивляться российской спецоперации без оружейных поставок из Соединённых Штатов и стран коллективного Запада.

Также в Министерстве иностранных дел Украины считают, что поражение Киева в военном конфликте с Россией представляет реальную угрозу для населения Венгрии.