Сирийский министр иностранных дел Фейсал аль-Мекдад считает, что Вашингтон прилагает все усилия для недопущения окончания украинского кризиса.

Вечером вторника возглавляющий внешнеполитическое ведомство Сирии Фейсал аль-Мекдад провёл телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщив ему, что администрация Джо Байдена действует в личных интересах, стараясь максимально пролонгировать боевые действия на территории украинского государства.

По словам Фейсала аль-Мекдада, сирийское правительство осуждает подобную риторику Соединённых Штатов, также выступая против американских внешнеполитических шагов, направленных на подрыв национальной безопасности России.