Минэнерго Украины призвало ввести санкции против атомной промышленности РФ

Министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что западные страны должны ввести ограничительные меры в отношении российской атомной энергетики.

27 декабря пресс-служба Министерства энергетики Украины со ссылкой на заявление главы ведомства Германа Галущенко сообщила, что Киев попросил государства коллективного Запада об инициации начала санкционного давления на атомную промышленность России.

По мнению Галущенко, западные державы должны немедленно отказаться от ядерных энергоносителей из РФ и в состоянии исполнить подобную инициативу украинского правительства. Также Герман Галущенко подчеркнул, что по имеющейся у него информации, на Западе действительно обсуждается возможность отказа от продуктов российской атомной отрасли.