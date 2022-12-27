Пантелеев: отключения света в Киеве будут продолжаться всю зиму

Замглавы КГГА Пётр Пантелеев заявил, что отключения электричества в столице Украины будут продолжаться всю зиму.

27 декабря заместитель главы Киевской городской государственной администрации Пётр Пантелев в пресс-релизе сделал неутешительный прогноз для киевлян ввиду непростой ситуации в энергосистеме Украины.

Пантелеев заявил, что плановые и экстренные отключения электричества в Киеве будут продолжаться до конца зимы, а также заверил, что местные власти и энергетики делают всю возможное, «чтобы жителям было комфортно».