SANA: глава МИД Сирии осудил США за затягивание конфликта на Украине
2022-12-27 21:52
Министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Мекдад заявил, что Дамаск осуждает затягивание США конфликта на Украине.
27 декабря сирийское информационное агентство SANA сообщило о состоявшемся телефонном разговоре главы Министерства иностранных дел Сирии Фейсала аль-Мекдада с его российским коллегой Сергеем Лавровым.
В ходе беседы аль-Мекдада выразил решительное осуждение действиям Белого дома, направленных на затягивание украинского конфликта в «своих корыстных интересах», а также попыток США подорвать национальную безопасность России.
Опубликовано: Диана Мудреченко