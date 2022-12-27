SANA: глава МИД Сирии осудил США за затягивание конфликта на Украине

Министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Мекдад заявил, что Дамаск осуждает затягивание США конфликта на Украине.

27 декабря сирийское информационное агентство SANA сообщило о состоявшемся телефонном разговоре главы Министерства иностранных дел Сирии Фейсала аль-Мекдада с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

В ходе беседы аль-Мекдада выразил решительное осуждение действиям Белого дома, направленных на затягивание украинского конфликта в «своих корыстных интересах», а также попыток США подорвать национальную безопасность России.