Зеленский: Италия планирует передать Украине системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рим планирует передать Киеву системы ПВО для защиты украинского неба.

27 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном аккаунте Twitter сообщил о состоявшихся телефонных переговорах с премьер-министром Италии Джорджей Мелони по вопросу «формулы мира».

Зеленский заявил, что Мелони в ходе разговора пообещала тщательно рассмотреть вопрос предоставления систем противовоздушной обороны киевскому режиму для защиты украинского неба.