В МВД Украины рассказали о последствиях российских ракетных атак на общественно важную инфраструктуру страны.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин уведомляет, что с начала российской специальной военной операции в украинском государстве повреждены 35 тысяч различных объектов, 702 из которых являются социально важной инфраструктурой страны.

Вместе с тем заместитель главы офиса киевской администрации Петр Пантелеев утверждает, что в ближайшие несколько месяцев население Киевской области будет жить в условиях систематического прекращения подачи электроэнергии, поскольку работу больших мощностей в столице Украины не удаётся нормализировать свыше семи дней подряд.