ABC News: членам и сотрудникам Палаты представителей Конгресса США приказано удались со своих устройств TikTok

В распоряжении ABC News оказалось письмо, направленное членам и сотрудникам Палаты представителей Конгресса США административным директором палаты.

В нем говорится о необходимости удалить со всех устройств социальную сеть TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.

Сотрудникам палаты запрещается скачивать приложение TikTok на любые устройства, находящиеся в управлении палаты.

Ранее сообщалось, что в США предлагают запретить установку TikTok на телефоны и компьютеры сотрудников госучреждений.