ABC News: членам и сотрудникам Палаты представителей Конгресса США приказано удались со своих устройств TikTok
2022-12-28 00:46
В распоряжении ABC News оказалось письмо, направленное членам и сотрудникам Палаты представителей Конгресса США административным директором палаты.
В нем говорится о необходимости удалить со всех устройств социальную сеть TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.
Сотрудникам палаты запрещается скачивать приложение TikTok на любые устройства, находящиеся в управлении палаты.
Ранее сообщалось, что в США предлагают запретить установку TikTok на телефоны и компьютеры сотрудников госучреждений.
Опубликовано: Светлана Репина