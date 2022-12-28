В 2024 году в Самарской области начнут выпускать беспилотники

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в 2024 году в регионе планируется запустить производство беспилотников.

По его словам, это будут БПЛА нового образца, причем некоторые виды этой продукции уже сейчас проходят тестирование.

После его проведения будет запущено серийное производство тех аппаратов, которые получат положительную оценку Минобороны РФ.

Азаров отметил, что для выпуска беспилотников в области формируется специализированный кластер.