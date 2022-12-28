Президент Сербии Вучич побывал у линии разграничения с Косово и осмотрел войска

Президент Сербии Александр Вучич написал в соцсетях, что побывал у линии разграничения с Косово и Метохией.

Он отметил, что осмотрел подразделения сербской армии в этом районе и заявил, что верит в сербскую мудрость, решительность, силу.

Ранее сообщалось, что сербские Вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность по приказу Вучича.

Аналогичная информация появилась по поводу вооруженных сил непризнанной Республики Косово.