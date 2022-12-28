Украина заявила, что выполнила все рекомендации Еврокомиссии для вступления в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии.

Она пояснила, что речь идет о мерах, необходимых для вступления страны в Евросоюз. Она отметила, что на днях Верховной радой был принят ряд важных законопроектов.

Стефанишина рассказала, что всего было получено семь рекомендаций. Она уточнила, что украинская сторона обеспечивает динамичный прогресс.

Она также сообщила, что Украина не готова ждать политической оценки еще год и рассчитывает получить такую оценку уже весной, после чего начать подготовку к переговорам о вступлении в ЕС.