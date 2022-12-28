В Совфеде назвали условия возобновления взаимодействия РФ с Западом

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов рассказал, что после завершения спецоперации возможно возобновление взаимодействия России с Западом.

Он отметил, что этому могут помочь народная дипломатия и экономический интерес, а не политический диалог.

Чижов считает, что речь идет не о возврате к старым отношениям, а о формировании новых, равноправных и цивилизованных.

Он также уточнил, что из-за попыток изолировать Россию в Евросоюзе начался политический и энергетический кризис.