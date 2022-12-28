INN: израильские ученые обнаружили 100 тысяч новых вирусов

Издание Israel National News сообщает, что исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили около 100 тыс. вирусов, неизвестных ранее.

До этого открытия человечеству было известно в 9 раз меньше вирусов, содержащих РНК. При этом выявленные вирусы обнаружены в почвах и водоемах, а также в других экосистемах.

Ученым удалось добиться такого результата за счет создания новых инструментов для изучения наследственного продукта вирусов.

Исследователи полагают, что их открытие поможет создавать новые противомикробные препараты.