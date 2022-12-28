EFE: в Испании началась забастовка пилотов, отменено более 30 рейсов

Агентство EFE сообщает об отмене более 30 авиарейсов в Испании из-за забастовки пилотов компании Air Nostrum.

Ее организовал профсоюз Sepla. В Air Nostrum сообщают клиентам, что они могут изменить дату вылета по своему усмотрению.

На днях появилась информация о том, что в Испании зафиксировано замедление инфляции до 6,8%. Это самый низкий показатель в текущем году.

При этом цены на электроэнергию в стране выросли более чем на 50%, что и стало причиной серьезного скачка цен.