Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что своей идеей о проведении «мирного саммита» Украина втягивает ООН в конфликт с РФ.

Он отметил, что ни один мирный саммит не может проводиться без участия второй стороны, иначе он больше похож на «шабаш подотчетных Вашингтону полусубъектов».

Ранее глава украинского МИД рассказал об инициативе проведения «мирного саммита» на площадке ООН.

В ответ в Организации Объединенных Наций заявили, что генсек ООН Антониу Гутерриш готов выступить посредником, если на это согласны обе стороны конфликта.