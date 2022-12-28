Внук Боба Марли Джо Мерса умер в возрасте 31 года
2022-12-28 08:36
Не стало внука легендарного Боба Марли, регги-певца Джозефа "Джо Мерса" Марли, которому был всего 31 год.
На 32-м году жизни скончался внук легендарного Боба Марли, регги-певец Джозеф "Джо Мерса" Марли.
Музыкант умер накануне из-за запущенной формы астмы, о чем сообщает портал TMZ. Иные детали трагедии выясняются.
Дебют Джо Мерса как музыканта прошел в 2014 году. Исполнитель выпустил EP "Comfortable".
Опубликовано: Наталья Гончарова