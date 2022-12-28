Кэмерон убрал из нового Аватара сцены с насилием и оружием

Режиссер Джеймс Кемерон вырезал из своей новой картины "Аватар: Путь воды" все сцены с насилием и применением оружия, что составило более 10 минут по времени.

Режиссер "Аватар: Путь воды" Джеймс Кэмерон убрал из картины около 10 минут, где демонстрировалось оружие и насилие, о чем кинодеятель рассказал в интервью "Esquire Middle East".

Блокбастер идет более 3 часов. Он мог быть еще дольше, но перед самым выпуском фильма в прокат были вырезаны жестокие сцены для того, чтобы не побуждать к насилию в американцев.

Кэмерон признается, что в своем фильме "Терминатор" слишком много места отвел теме оружия.

Сейчас в Штатах эта тема стала очень острой, так как случаи массовой стрельбы здесь нередкость.